Fluminense x Cuiabá: veja onde assistir, informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Fluminense recebe o Cuiabá nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor carioca precisa de um triunfo para afastar o risco de rebaixamento.

Onde assistir: A partida terá transmissão do SporTV, canal por assinatura, e também do Premiere, no pay-per-view.

O Fluminense, que vem de um empate por 1 a 1 com o Athletico-PR no Paraná, correrá sério risco de queda em caso de uma derrota. Já o Cuiabá, que no fim de semana perdeu de 2 a 1 para o Bahia no Mato Grosso, apenas cumpre tabela. Isso porque, na penúltima posição com 30 pontos, o Dourado está matematicamente rebaixado para a Série B de 2025.