Entenda por que Zubeldía vem preferindo improvisar a usar Patryck no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía tem apostado em improvisações na lateral esquerda desde a lesão de Welington. Se recuperando de um edema na coxa, o camisa 6 abriu espaço para o jovem Patryck, das categorias de base, se consolidar de vez no profissional, entretanto, até agora, o comandante do São Paulo tem preferido outras opções.

O último jogo de Welington pelo São Paulo foi a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco da Gama. De lá para cá, a equipe entrou em campo mais seis vezes, com três jogadores diferentes ocupando a lateral esquerda: Jamal Lewis, Sabino e Rafinha, sendo que apenas o primeiro sempre atuou no setor.

"Patryck esteve muito tempo parado. Por muito tempo não pôde treinar. Então, eu quero que ele possa jogar de titular quando estiver bem. Hoje eu gostei quando ele entrou, era um jogo muito difícil para entrar. O um contra um do Soteldo é muito mais forte, no segundo tempo todos ficam mais desgastados. Era preciso suportar muito os duelos individuais no primeiro tempo, o jogo anterior e esse jogo pediam Rafinha, que pode jogar nessa posição", comentou Zubeldía após a derrota para o Grêmio no último domingo.