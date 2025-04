Fabinho cita falta de critério da arbitragem em Corinthians x Vasco e revela preocupação com Memphis

Diretor executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado demonstrou a sua preocupação com a arbitragem brasileira neste sábado, após a vitória de 3 a 0 sobre o Vasco, pela segunda rodada. Na visão do dirigente, faltou critério para Anderson Daronco na Neo Química Arena.

O árbitro anulou dois gols do Timão. Em um, entendeu que Matheus Bidu cometeu falta. No outro, flagrou posição de impedimento de Yuri Alberto.

"Critério para os dois lados. Essa é nossa colocação. Tivemos alguns lances do Corinthians que não usaram do critério de chamar. Um deles foi o do Memphis, que está com o tornozelo bem inchado. Nos preocupa. Nossa colocação é que o critério seja usado da mesma forma", disse.