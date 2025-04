Igor Jesus encerra jejum de dois meses, e Botafogo vence Juventude no Rio

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado: o Ju recebe o Ceará e o Glorioso vai à casa do RB Bragantino, os dois duelos às 16h (de Brasília).

Como foi o jogo

Em primeiro tempo chuvoso, aconteceu apenas uma finalização no alvo. Durante toda a primeira etapa, as duas equipes tiveram dificuldades de finalizar contra o gol adversário. O Juventude tentou encontrar o gol em algumas oportunidades, mas sem êxito. A única finalização no alvo foi dada pelo Botafogo, quando Igor Jesus abriu o placar.

O Botafogo acordou na segunda etapa e conseguiu ser eficiente sobre o Juventude. O Glorioso conseguiu cinco finalizações contra o gol dos adversários, considerando um gol anulado por impedimento. A melhor oportunidade da equipe do Rio Grande do Sul aconteceu com Taliari, em batida na trave.

Gols e destaques

Igor Jesus abriu o placar! Aos 23 minutos do primeiro tempo, o centroavante recebeu cruzamento do ponta Arthur e desviou de cabeça para o lado direito do gol do Juventude, sem chance para o goleiro Marcão.