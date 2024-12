Com gol de Coutinho, Vasco volta a vencer no Brasileirão e aumenta jejum do Atlético-MG

?? 51' | 2T

Com a desvantagem no placar, o técnico Gabriel Milito fez duas alterações de uma vez, colocando Alisson e Vargas nas vagas de Arana e Deyverson. O time melhorou e, numa saída desastrada de Léo Jardim aos 16 minutos, recuperou a bola dentro da área mas Vargas finalizou mal e desperdiçou grande chance de empatar.

O avanço do Atlético permitiu ao Vasco explorar os contra-ataques e na primeira oportunidade, o Cruzmaltino ampliou. Paulo Henrique avançou pelo meio e tocou para Piton no bico da área pela esquerda. O lateral cruzou do outro lado e achou Coutinho livre. O camisa 11 bateu cruzado e Everson não conseguiu evitar.

A partir do segundo gol vascaíno, o jogo ficou mais pegado e com entradas ríspidas de ambos os lados. O nível técnico caiu e as oportunidades de gol rarearam ainda mais.