Atlético-MG é punido e não terá torcida em dois jogos da Conmebol em 2025

Atualmente, o time mineiro ocupa a 13ª posição no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos conquistados.

O valor da multa de R$ 480 mil será descontado da premiação que o clube recebeu por conta do vice-campeonato da Libertadores no último sábado. Segundo a Itatiaia, o Atlético-MG vai entrar com recurso em relação à decisão.

Ainda nesta quarta-feira, o Cruzeiro sofreu a mesma punição da Conmebol por conta do uso de fogos de artifício e sinalizadores em uma partida da Copa Sul-Americana.