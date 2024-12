Torcida do Atlético-MG convoca protesto na sede administrativa do clube

Há 11 jogos sem vencer e vice-campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil: a má fase do Atlético-MG gerou insatisfação em parte da torcida, que organizou um protesto na sede social e administrativa do clube, em Belo Horizonte, na próxima sexta-feira.

"Atenção, Massa do Galo. Nós do RAIZ1908 viemos, a partir desse post, convocar toda a massa do Galo para um protesto totalmente pacífico e pelo bem do Galo. Chega de diretoria omissa que só aparece nas boas. Queremos explicação sobre muitas coisas", escreveram quatro coletivos da torcida no Instagram.