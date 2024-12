Técnico do Real Madrid comenta título do Botafogo na Libertadores: "Esforço extraordinário"

O Botafogo fez história e conquistou a inédita Copa Libertadores da América no último sábado, ao vencer o Atlético-MG na final por 3 a 1, mesmo com um jogador a menos desde o minuto inicial. Quem ficou de olho na partida foi Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, que elogiou a entrega do clube carioca e a atmosfera do estádio.

"Sim, eu vi a partida. Um ambiente fantástico, fiquei encantado. A atitude e o compromisso da equipe (Botafogo) foi extraordinário. Estou feliz pelo Allan e pelo Botafogo, que é uma equipe histórica do futebol brasileiro e que foi capaz de vencer pela primeira vez a Copa Libertadores. Eles terão que lutar outras partidas para jogar contra nós na final do Intercontinental. Mas parabéns para eles, foi uma grande vitória, ficaram a partida inteira com um jogador a menos, fizeram um esforço extraordinário", comentou.