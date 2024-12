Luxemburgo relembra entrever com Rueda no Santos e diz: "Não daria certo com ele"

O nome de Vanderlei Luxemburgo esteve em pauta no Santos em algumas oportunidades nos últimos anos. Em meados de 2022, o treinador chegou a se reunir com Andres Rueda, então presidente do clube. A notícia, porém, vazou e isso gerou um entrever entre os dois.

Luxemburgo não gostou de ter sido acusado de espalhar a informação e acabou desistindo de assinar o contrato.

"O Rueda cometeu um grande erro comigo. Eu estava sem clube. Nós nos reunimos e depois vazou a notícia e colocou a culpa no Olivério Jr (assessor). Foi ele que vazou. Ele foi em uma reunião do conselho e falou que tinha conversado comigo. Quem vazou foi ele. Por isso ele me perdeu", disse.