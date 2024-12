Criciúma x Flamengo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro

Fora da disputa do título e com a vaga na Libertadores assegurada, o Rubro-Negro irá com um time alternativo para esta partida. Além dos muitos desfalques por lesões, o técnico Filipe Luis não contará com Gerson e De La Cruz, suspensos pelo terceiro amarelo. Já o goleiro Rossi, o zagueiro Léo Pereira e o lateral Alex Sandro reclamaram de dores após o embate com o Colorado e serão poupados.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro não serão relacionados para a viagem com dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente.#CRF ? Flamengo (@Flamengo) December 3, 2024 A situação do Criciúma é oposta. A equipe catarinense fará seu último duelo diante de sua torcida e precisa desesperadamente de uma vitória para continuar na luta contra o rebaixamento. Com 38 pontos, o Tigre aparece na 17ª posição na tabela e abre o Z4 do Brasileiro. O time de Cláudio Tencati não depende só de si para se livrar da degola e ainda visitará o Bragantino, concorrente direto por uma vaga na elite, na última rodada.