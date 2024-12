São Paulo leva virada para o Internacional e precisará da última rodada para avançar na Copinha feminina

Nesta segunda-feira, o São Paulo perdeu de virada para o Internacional, por 2 a 1, pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha feminina. No CERET, Késia Senna abriu o placar para o Tricolor, mas Julieta e Analuyza viraram para o Colorado.

Com o resultado o São Paulo precisará da última rodada para avançar às quartas de final. O Tricolor fica com três pontos, na segunda colocação do grupo E. Já o Internacional, líder da chave, fica com seis pontos. Red Bull Bragantino e Vila Nova, que empataram nesta rodada, completam o grupo.

Na última rodada, o São Paulo enfrenta o Bragantino na quinta-feira, às 20h (de Brasília), enquanto o Inter joga contra o Vila Nova no mesmo dia, às 17h45. Ambos os confrontos acontecem no CERET, sede da chave.