Santos encerrou as últimas três temporadas com derrota e amarga jejum de cinco anos

O Santos vem encontrando dificuldades para encerrar as temporadas de forma positiva. O clube não vence o último jogo do ano desde 2019.

O Peixe, aliás, terminou as últimas três temporadas com derrota. A sequência começou em 2022, com revés de 2 a 0 para o Fortaleza. Em 2023, o Leão aprontou mais uma vez na Vila Belmiro. Os paulistas perderam por 2 a 1 e foram rebaixados para a Série B.

Já neste ano, o Alvinegro Praiano viajou para Recife apenas para cumprir tabela e acabou sendo superado por 2 a 1 pelo Sport.