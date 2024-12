Palmeiras vence Minas Brasília-DF e mantém 100% de aproveitamento na Copinha feminina

FIM DE MAIS UMA RODADA PRO GRUPO C! A classificação na Copinha Feminina Sicredi começa a se desenhar! ??? #CopinhaFemininaSicredi pic.twitter.com/RfIN7Me5vx

? Copinha (@Copinha) December 2, 2024

Com esse resultado, o Alviverde segue com 100% de aproveitamento na Copinha feminina. Antes disso, a equipe comandada por Hugo Macedo venceu o Botafogo-PB por 2 a 0. As Palestrinas ficam na segunda posição do Grupo C, com seis pontos, empatado com o Flamengo, que fica na liderança, com vantagem devido ao saldo de gols.

Nesta fase da Copinha, avançam à próxima etapa as equipes líderes de cada grupo, além das três melhores segundas colocadas. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, na quinta-feira, às 15 horas (de Brasília), no mesmo estádio.

Minas Brasília-DF e Botafogo-PB, ambas zeradas, ocupam a terceira e quarta posições na chave, respectivamente e já estão eliminadas do torneio.