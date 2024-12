Mano Menezes lamenta empate, mas fica "contente" com comportamento do Fluminense

Fim de jogo! Com gol de Jhon Arias, Fluminense empata em 1 a 1 com o Athletico-PR fora de casa. Quinta-feira é no Maraca! pic.twitter.com/GmVdrn8OeY

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 1, 2024

Além do empate, que não aliviou muito a situação do Fluminense, Mano Menezes ganhou um grande problema para o próximo jogo. O meia Paulo Henrique Ganso recebeu cartão vermelho nos acréscimos do segundo tempo e precisará cumprir suspensão contra o Criciúma. O técnico do time carioca não concordou com a expulsão e comentou da falta que o jogador fará.

"Discutir o Ganso é desnecessário, quase que um jogador unânime no futebol brasileiro em termos de talento. Eu achei a expulsão exagerada, pelo momento do jogo e pelo que vimos na imagem. Se administra tanta coisa no futebol brasileiro, era possível administrar isso. Embora acho que o Klaus tenha feito uma arbitragem muito boa durante um jogo tão difícil como era esse", falou.

"Vamos sentir a falta dele, mas vamos ter o nosso torcedor, uma compensação, para fazermos um grande jogo com a formação que iniciou ou outra que podemos escolher, logicamente sem ele", completou.