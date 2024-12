Corinthians x Bahia: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Para enfrentar o Bahia, o técnico Ramón Díaz não possui desfalques por suspensão. Contudo, ele segue sem poder contar com o zagueiro Félix Torres (lesão no músculo anterior da coxa direita), o lateral Palacios (artroscopia no joelho esquerdo) e o volante Maycon (rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito).

O técnico argentino aposta na excelente fase do atacante Yuri Alberto para alcançar a oitava vitória consecutiva no torneio. O camisa nove é o artilheiro da Série A, com 13 gols marcados, e colocou oito bolas na rede nas últimas seis partidas que disputou na temporada.