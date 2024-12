Técnico, elenco e estádio: o que está em jogo no último mês do ano para o Santos

A partir de então, claro, as tratativas para encontrar um novo comandante começaram. O nome de Cuca chegou a ser especulado, mas o grande favorito é Luís Castro.

O treinador saiu do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro. O português teve uma passagem expressiva pelo Botafogo entre 2022 e 2023. Ele também já comandou Porto, Shakhtar Donetsk e Al-Duhail.

Na última semana, o empresário de Luís Castro, Antônio Teixeira, conversou com a diretoria do Santos e conheceu as dependências do clube. O presidente Marcelo Teixeira está otimista em um desfecho positivo.

Quem fica?

O Santos quer contratar um técnico o quanto antes para começar a definir o elenco de 2025, já que a temporada começa no dia 15 de janeiro, com o Campeonato Paulista. Antes disso, o elenco ainda vai realizar uma viagem aos Estados Unidos para a disputa de um torneio amistoso.