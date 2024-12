Corinthians goleia Cruzeiro e mantém 100% de aproveitamento na Copinha feminina

A Copinha feminina segue a todo vapor. Neste domingo, o Corinthians goleou o Cruzeiro, por 4 a 0, no Canindé, pela segunda rodada da competição de base. Helô Camargo, Dulce e Rayane (2x) marcaram os gols alvinegros.

Com o resultado, as Brabinhas mantiveram o 100% de aproveitamento, chegaram aos seis pontos e assumiram a liderança do Grupo A provisoriamente. Em caso de tropeço do Centro Olímpico, que joga contra o Fortaleza hoje às 20h (de Brasília), o Timão mantém o topo da chave. Já o Cruzeiro, com duas derrotas em duas partidas, viu a vaga no mata-mata ficar mais distante.

Agora, os times retornam aos gramados pela terceira rodada da Copinha feminina. O Corinthians pega o Centro Olímpico nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte. Já o Cruzeiro duela contra o Fortaleza no mesmo dia, às 17h45, no mesmo estádio.