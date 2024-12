Vitória x Fortaleza: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

Um duelo entre dois times que buscam um triunfo por objetivos distintos. Assim pode ser definido o jogo entre Vitória e Fortaleza, que se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Com 65 pontos, o Fortaleza busca um triunfo para encaminhar a vaga na fase de grupos da Libertadores e sonhar até mesmo com o título. O time vem de empate sem gols com o Flamengo, em casa. Já o Vitória, que segurou empate por 1 a 1 com o Botafogo no Rio de Janeiro, tem 42 pontos e quer sacramentar a permanência na primeira divisão para, quem sabe, pensar na Copa Sul-Americana.