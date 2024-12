Artur Jorge se declara ao elenco do Botafogo após título: 'Vitória épica'

O Botafogo se consagrou campeão da Libertadores, neste sábado, ao vencer o Atlético-MG por 3 a 1, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. O técnico Artur Jorge rasgou elogios ao elenco e exaltou o triunfo, especialmente pelo fato do clube carioca ter jogado com um a menos desde o primeiro minuto de jogo.

"Foi uma vitória épica. Provavelmente a vitória mais épica de uma final de Libertadores. Sabíamos da responsabilidade que tínhamos. Acreditamos sempre, mesmo com um a menos. Só tenho que me render a todos atletas, a qualidade humana e futebolista de cada um deles. Foram autênticos animais de competição. Estou muito feliz por ter conseguido levar um troféu dessa dimensão para o Botafogo. Somos merecedores. É pelos torcedores também. São uma fonte de energia", disse.

"Era o jogo mais importante da minha carreira e foi a vitória mais saborosa da minha carreira", completou.