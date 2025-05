Paris Saint-Germain derrota Arsenal e decide título da Liga dos Campeões contra a Inter

Esta vai ser a segunda vez que o PSG disputa uma decisão de Liga dos Campeões. Em 2020, com Neymar e Mbappé em campo, o conjunto de Paris amargou o vice-campeonato ao ser derrotado pelo Bayern de Munique por 1 a 0.

Com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, e ainda fazer o duelo decisivo sob o apoio de seus torcedores, o conjunto francês tomou a iniciativa e teve o primeiro bom momento aos 16 minutos. Kvaratskelia recebeu na esquerda e carimbou a trave em um belo arremate.

Melhor no duelo, o time da casa inaugurou o marcador dez minutos depois. Após levantamento de Vitinha, Fabian Ruiz ficou com a sobra, evitou a marcação de Martinelli e acertou um belo chute de esquerda para fazer 1 a 0.

A vantagem poderia ter sido logo ampliada na sequência com Barcola. No entanto, o atacante francês desperdiçou a chance de fazer 2 a 0 com meia hora de disputa ao chutar em cima do goleiro David Raya.

Na etapa complementar, com a necessidade de uma vitória por dois gols para ir à final no tempo normal, os ingleses se lançaram ao ataque e perderam uma grande chance aos 18 minutos com Saka.

Aos 23, os donos da casa tiveram a melhor oportunidade do duelo. Hakimi fez o cruzamento, Lewis-Skekky desviou com a mão dentro da área e o juiz marcou pênalti. Vitinha bateu no canto, mas Raya defendeu.