Welington pode ser novidade do São Paulo para duelo com o Grêmio

O São Paulo pode ter novidade para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Welington, que vem treinando com o elenco sem restrições e tem boas chances de ser relacionado pelo técnico Luis Zubeldía.

Welington vem sendo desfalque para o São Paulo há cinco jogos devido a um edema na coxa esquerda. Na maioria dos jogos o lateral esquerdo foi substituído pelo zagueiro Sabino, improvisado. Resta saber se Zubeldía irá manter a adaptação ou voltará a utilizar um jogador de ofício no setor.

Welington já tem um pré-contrato assinado com o Southampton, da Inglaterra, e deixará o São Paulo ao fim da atual temporada para iniciar sua trajetória no futebol europeu. Apesar disso, o lateral esquerdo tem se disponibilizado a atuar pelo Tricolor como se não estivesse de malas prontas, postura muito bem avaliada internamente.