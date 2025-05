Vizinho do PSG sobe, e França terá clássico separado por faixa de pedestres

O Paris FC confirmou seu retorno à elite do futebol francês após quase 50 anos e fará na próxima temporada o "clássico da faixa de pedestres" com o PSG.

O que aconteceu

O Paris FC confirmou a classificação à primeira divisão francesa com uma rodada de antecedência. Ocupando a vice-liderança da Ligue 2, o time parisiense chegou a 66 pontos e assegurou pelo menos uma das duas vagas do acesso direto.

O time mudará de estádio e será vizinho do PSG. A equipe deixa o Estádio Chaléty após 18 anos e passará a mandar seus jogos no Estádio Jean-Bouin, que fica ao lado do Parque dos Príncipes. O novo acordo é válido até 2029.