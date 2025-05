Mano Menezes celebra 1ª vitória do Grêmio em sete jogos: "O erro estava na ideia"

? Lucas Uebel | Grêmio FBPA #Brasileirão2025 #GRExSAN pic.twitter.com/mreGoXNIUp

"Não é possível todos os jogadores produzirem pouco. Tem alguma coisa errada quando isso acontece e o erro estava na ideia. Então, escolhemos uma ideia, trabalhamos com convencimento. Um resultado como o de hoje ajuda a convencê-los, porque eles também têm as suas expectativas, eles também têm as suas avaliações. A partir desse convencimento todos fazem um pouquinho melhor", disse Mano Menezes.

O treinador, que na véspera da partida pediu o apoio da torcida para o duelo, elogiou a participação do torcedor.

"O torcedor do Grêmio sempre criou um ambiente muito difícil para os seus adversários. Ele consegue entender a necessidade da equipe com uma sensibilidade melhor. Sem nunca exigir coisas extraordinárias, a não ser um comportamento de luta, de entrega, para defender as suas cores", completou o técnico tricolor.

O próximo duelo do Grêmio será nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, contra o Atlético Grau (PER), às 21h30 (de Brasília). A partida será em Lima, no Peru, valendo pela quarta rodada da fase de grupos da competição.