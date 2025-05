Operário-PR repudia suposto caso de racismo no duelo contra o América-MG e busca comprovar acusação

O Operário Ferroviário Esporte Clube repudia com veemência qualquer ato de racismo. Durante a partida de hoje (04), diante do América-MG, o nosso atleta Allano relatou ter sido vítima de ofensas racistas por parte do jogador Miguelito, da equipe adversária. O clube está buscando... pic.twitter.com/Qskl0i2LuD

? Operário Ferroviário (@OFECoficial) May 5, 2025

Aos 30 minutos do primeiro tempo no duelo entre Operário-PR e América-MG, pela sexta rodada da Série B, Allano foi até o árbitro Alisson Sidnei Furtado e relatou ter sido vítima de ofensas racistas por parte do jogador Miguelito.

A partida foi paralisada segundo o protocolo antirracista, mas foi retomada 16 minutos depois. Na súmula, o árbitro da partida relatou que ninguém viu ou ouviu nada. Miguelito seguiu em campo até ser substituído no intervalo.