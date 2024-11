Com mais 3 jogos, dupla do São Paulo ainda briga por artilharia do Brasileirão

Embora tenha balançado menos as redes em comparação com Luciano no acumulado do ano inteiro, Lucas possui mais participações em gols, já que também soma nove assistências, liderando o quesito ao lado de Wellington Rato.

Além de Luciano e Lucas, Hulk, do Atlético-MG, e Wesley, do Internacional, também já marcaram dez gols neste Brasileirão. Alerrandro, do Vitória, Raphael Veiga, do Palmeiras, Yuri Alberto, do Corinthians, e Pedro, do Flamengo, balançaram as redes 11 vezes. Estêvão figura na ponta, com 12 tentos.