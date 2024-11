St. Pauli x Holstein Kiel: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Alemão

A luta contra o rebaixamento é a atração desta sexta-feira pelo Campeonato Alemão. O St. Pauli recebe o Holstein Kiel no Estádio Millerntor, em Hamburgo, em confronto que abre a 12ª rodada, às 16h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: o jogo terá transmissão do Onefootball.

As duas equipes aparecem na zona de rebaixamento da competição. O St. Pauli, que joga em casa e contará com o apoio de sua torcida, abre a área da degola com oito pontos ganhos, apenas três a mais que o penúltimo colocado Holstein Kiel.