Lançamento do livro de Adriano leva Chulapa, sósia e até italianos para sessão de autógrafos

Adriano chegou e rapidamente passou por todos sem falar com a imprensa. Ele se dirigiu à livraria, cumprimentou o grupo de convidados e sentou-se à mesa onde receberia as mais de 100 pessoas presentes no local. Ele atendeu os fãs com muita simpatia, distribuindo fotos, autógrafos e sorrisos.

O livro Adriano: meu maior medo, publicado pela Editora Planeta, apresenta memórias e momentos difíceis vividos pelo ex-atleta, sob o ponto de vista dele mesmo. Além disso, revela histórias nunca antes contadas de sua carreira na Europa e da vida pessoal na Vila Cruzeiro, comunidade no Rio de Janeiro onde ele nasceu.

Após mais de uma hora atendendo os seus admiradores, o ex-atleta respondeu algumas perguntas da imprensa e até se disse assustado pela alta quantidade de fãs que compraram o exemplar (que se esgotou em poucas horas) e foram até o local conhecê-lo.

"Eu fico até um pouco assustado. Flamengo, Corinthians e São Paulo foram times que abriram as portas para mim. É gratificante. As pessoas enfim tem um carinho por mim pela pessoa que eu sou, não pelo jogador. Sempre tentei deixar isso claro. Não estou aqui para ficar repetindo tudo o que aconteceu no passado. Todos sabem da minha luta, meus defeitos e acertos. Meu livro está aí para isso também, para explicar como as coisas aconteceram. Espero que vocês gostem", declarou.

Adriano, atualmente aos 42 anos, iniciou sua carreira no Flamengo e passou por Inter de Milão, Fiorentina, Parma e Roma na Itália. Ele ainda atuou por Corinthians, São Paulo e Athletico-PR no Brasil e teve uma passagem relâmpago pelo Miami United, dos Estados Unidos.