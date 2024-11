Summit CBF Academy já tem data confirmada para segunda edição em 2025

"Estamos extremamente satisfeitos com a primeira edição do Summit CBF Academy e recebendo feedbacks muito positivos sobre a qualidade dos painéis, dos palestrantes e da infraestrutura do evento. Acreditamos na educação como parte fundamental no processo de evolução do futebol brasileiro e, por isso, é um prazer muito grande anunciar que a segunda edição do Summit já está agendada e acontecerá em novembro do ano que vem", avaliou Caio Cordeiro, Diretor da CBF Academy.

Na abertura, Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, também destacou a importância do evento no cenário do futebol. "Eventos como esse são fundamentais para fortalecer o diálogo, a troca de ideias e construir um ambiente mais colaborativo no futebol. Vivemos demandas por maior profissionalismo no esporte e isso exige acompanhar as mudanças e liderá-las", ressaltou.

"O Summit CBF Academy é o espaço para essas mudanças. Quando promovemos debates sobre profissionalização, sustentabilidade e inovação, estamos contribuindo para a evolução do futebol brasileiro. Precisamos de gestores bem preparados, técnicos qualificados e profissionais que compreendam o jogo tanto dentro de campo quanto os desafios fora dele", completou.