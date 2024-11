Estrela Vermelha vira, atropela Stuttgart e conquista a primeira vitória na Champions

Nesta terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Estrela Vermelha recebeu o Stuttgart no Rajko Mitic Stadium e goleou por 5 a 1, de virada. O gol dos visitantes foi marcado por Demirovi?, enquanto Mvumpa, Kruni?, Ivani? e Radonji? (2) garantiram o triunfo para os donos da casa.

Com o resultado, o Estrela Vermelha, que havia perdido todas até aqui, conquistou sua primeira vitória e pulou para a 31ª colocação. Do outro lado, o Stuttgart desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação às oitavas de final de forma parcial. O time ainda caiu para a 27ª posição, com os mesmos quatro pontos.

O Stuttgart retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Werder Bremen, pela 12ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (de Brasília), no Weserstadion. Do outro lado, o Estrela Vermelha duela diante do Mladost Lu?ani, pela 17ª rodada do Campeonato Sérvio. A partida acontece também no sábado, mas às 13h, no Mladost Stadium Lu?ani.