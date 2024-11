Destaque do Corinthians, Breno Bidon vive melhor momento sob o comando de Ramón

O ponto de virada para o jovem foi a vitória do Corinthians sobre o Fortaleza por 2 a 0, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. De lá para cá, Bidon acumula 12 jogos, sendo oito como titular.

De início, Ramón priorizou um meio-campo físico, de combate, para fortalecer o sistema defensivo. Com o tempo, o treinador deu espaço para um meio leve, e Bidon ganhou espaço ao lado de Carrillo e Rodrigo Garro.

Futuro de Bidon

O garoto, revelado nas categorias de base do Corinthians, é considerado um dos ativos mais importantes do clube. Breno atrai interesse de diversos clubes do exterior, e é possível que receba propostas já na próxima janela de transferências. O jovem, inclusive, está na iminência de conseguir dupla cidadania, e deve conseguir passaporte italiano até meio de 2025.

A reportagem da Gazeta Esportiva,porém, apurou que o estafe do jogador não tem pressa de negociá-lo. Apesar da alta procura pelo atleta, há um entendimento que Breno está feliz no Timão e pode conquistar títulos antes de ser transferido.

Bidon desperta o interesse de diversos clubes do mercado europeu e até do mundo árabe. Seu contrato com o Timão é válido até final de 2028.