Interino Felipe comanda primeiro treino, e Vasco abre preparação para pegar o Atlético-GO

Na manhã desta terça-feira, o elenco do Vasco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa e abriu a preparação para pegar o lanterna Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. O treino foi o primeiro sob o comando do técnico interino Felipe Loureiro, que assumiu o time após a demissão de Rafael Paiva.

Rafael Paiva foi demitido após uma sequência de quatro derrotas consecutivas. A última delas, sofrida para o Corinthians por 3 a 1, culminou na demissão. Com isso, o presidente Pedrinho informou que Felipe comandará a equipe nos últimos três jogos do Brasileirão.

Para o seu primeiro compromisso à frente do Vasco, Felipe deve ter praticamente força máxima. O Cruzmaltino poderá contar com o retorno de Mateus Carvalho, que cumpriu suspensão na derrota para o Corinthians e agora está de volta.