Seleção Brasileira feminina realiza primeiro treino na Austrália antes de amistosos

O técnico Artur Elias comandou o primeiro treino da Seleção Brasileira feminina na Austrália, nesta segunda-feira, no Perry Park, em Brisbane. O Brasil disputa dois amistosos contra a seleção australiana, o primeiro deles nesta quinta-feira, às 7h10 (de Brasília), no Suncorp Stadium.

Antes da atividade, as atletas foram à academia para um trabalho de reativação e fortalecimento muscular. Esse foi o primeiro dos três treinos que a Seleção vai realizar antes da partida contra a Austrália.

"Foi um primeiro treino, uma adaptação, para as atletas estarem num estado de jogo cada vez melhor, porque é uma viagem longa. A gente teve dificuldade com sono e recuperação. Faz parte também de vir para onde elas se sentem bem, e acho que foi um dia importante para a gente evoluir nos dois próximos dias. Com cada vez mais jogadoras, vai nos ajudar a ter um treino com mais intensidade e qualidade, ajustando tudo o que a gente precisa para enfrentar a Austrália", disse Artur Elias.