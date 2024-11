Presidente do Sport celebra acesso, agradece torcida e garante: "Já iniciamos o planejamento da Série A"

A última vez que o Sport disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro foi em 2021. Há três temporadas longe da elite do principal torneio do país, o clube bateu na trave em 2022, quando terminou em sétimo e ficou apenas seis pontos de distância do acesso, e em 2023, quando ficou somente um ponto atrás do quarto colocado.

A gestão financeira e os investimentos realizados foram os principais motivos para a melhoria da equipe, segundo o presidente Romão. Para que os próximos anos do Sport sejam vitoriosos, o mandatário ressalta a importância de melhorias na infraestrutura.

"Temos muito orgulho do trabalho que desenvolvemos no âmbito financeiro e estrutural. A partir da importante quantia que recebemos da venda dos direitos de transmissão da Liga Forte União, investimos de maneira responsável em melhorias duradouras para o clube, como na reforma da Ilha do Retiro, na parte elétrica, hidráulica, iluminação, no novo gramado, entre outros importantes locais", concluiu o presidente.