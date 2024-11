Empresário Wagner Ribeiro detona Zubeldía: 'Parece um palhaço vestido'

Saudades do Telê, Muricy e Cilinho."

Moreira se destacou no começo deste ano, ainda sob o comando de Thiago Carpini. Ele chegou a realizar algumas partidas entre os titulares, mas sofreu com problemas físicos.

Porém, com Zubeldía à frente da equipe, o nível de participação do ala de 20 anos nos jogos do São Paulo despencou. Foram só seis aparições ao longo de 46 jogos do time com a comissão técnica do argentino à beira do gramado.

Além disso, ele já está há mais de três meses sem entrar em campo pelo Tricolor Paulista. Seu último jogo foi contra o Palmeiras, derrota por 2 a 1, no dia 18 de agosto. Em 2024, Moreira soma, ao todo, 11 jogos, com uma assistência.

Revelado em Cotia, o jovem estreou pela equipe profissional do São Paulo em 2022, quando tinha 17 anos. Porém, no mesmo ano, sofreu uma grave lesão no joelho e precisou passar por uma cirurgia, que praticamente o tirou do campo em 2023.

Com Zubeldía à frente da equipe, o São Paulo entra em campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), diante do Grêmio, no Rio Grande do Sul, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.