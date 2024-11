São Paulo: Zubeldía projeta com William plano que inclui de De Paul a Flaco

O técnico Luis Zubeldía explicou o trabalho que tem feito com William Gomes, da base do São Paulo. O jovem atacante ganhou alguns minutos no empate por 2 a 2 contra o Atlético no Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Zubeldía se considera especialista na promoção de jogadores da base para o profissional. Em coletiva no último sábado (23), o treinador argentino falou do potencial de evolução de William Gomes na próxima temporada.