Seleção Brasileira feminina encara desafios de viagem e fuso em chegada à Austrália

A Seleção Brasileira feminina iniciou os preparativos para os próximos dois compromissos, contra contra a Seleção da Austrália em Brisbane, na Austrália. A delegação do Brasil encarou uma longa viagem de 32 horas somando o tempo em aeroportos, e a diferença de fuso-horário, que complica na adapatção das atletas.

"A ideia foi iniciar durante os voos a sincronização com o horário local de Brisbane. Por isso individualizamos algumas sugestões de acordo com cada cidade de partida. Nós acreditamos que esses efeitos serão sentidos de forma individual. Não existe uma 'receita'. Então manteremos atenção nos questionários subjetivos que fazemos nas convocações para ajustar as demandas de treinamento", disse O preparador físico da Seleção, Marcelo Rossetti.

Os amistosos acontecem nos dias 28 de novembro e 1º de dezembro.