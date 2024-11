Napoli derrota Roma com direito a "lei do ex" e estraga estreia do técnico Claudio Ranieri

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Napoli, que teve mais posse de bola e criou consideravelmente mais que os adversários. Ainda assim, as duas equipes foram para o intervalo com o empate sem gols no placar.

Na etapa complementar, porém, o Napoli voltou a campo determinado a balançar as redes e precisou de somente oito minutos para isso. Kvaratskhelia fez uma linda inversão de jogo para Di Lorenzo, que matou no peito, invadiu a área e cruzou rasteiro para Lukaku completar de carrinho e estufar as redes, fazendo valer a famosa "lei do ex" ao marcar contra sua antiga equipe.

A Roma se viu na obrigação de sair para o jogo em busca do empate e quase conseguiu com Dovbyk, que após cobrança de falta pela esquerda, apareceu no segundo pau para cabecear firme, carimbando o travessão do goleiro Meret.

Daí em diante bastou ao Napoli se manter bem postado na defesa para dificultar a vida da Roma em busca do empate e garantir o importante triunfo no Sul da Itália, resultado que manteve o time comandado por Antonio Conte na liderança do campeonato.

Veja outros resultados deste domingo de Campeonato Italiano: