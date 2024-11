Kalani Konig garante título brasileiro no skate park e lidera STU Super Finals

"É muito gratificante para mim esse título. Sempre me dediquei muito a esse esporte, que pratico desde molequinho lá no Rio Tavares, lá em Floripa. É um feito importantíssimo para minha carreira de skatista. Só tenho a agradecer a todo mundo que sempre esteve ao meu lado, principalmente a meu pai e à minha mãe, meus maiores incentivadores. Devo tudo a eles. Que essa final seja uma festa linda", disse ele, que já tinha batido o recorde de ganhar três etapas seguidas do STU e, agora, está próximo de aumentar esse número.

Entre as meninas, o grande nome das semifinais foi a pequena Helena Laurino, de 12 anos e 1,45m. O curioso é que ela nem estaria no Super Finals, que reúne apenas as 12 melhores do ranking 2024. Mas, como houve algumas baixas por lesão, como a própria líder Sofia Godoy e a olímpica Dora Varella, por exemplo, ela acabou preenchendo uma das vagas. E essa paulistana aproveitou a brecha para dar um show de manobras, como ela mesma, com muita personalidade, tratou de narrar.

"Dei um bluntslide de back, manobra bem complicada que queria muito fazer, e também um McTwist (conhecido como 540º). E sou a única do Brasil que faço ele. Tenho algumas surpresas para a final de amanhã. Tentarei outras difíceis e espero acertá-las", disse Heleninha, que teve um 71,69 como a maior nota da semifinal. "Ando desde os 6 anos e agradeço aos meus pais, que sempre me incentivaram muito e me ensinaram a nunca desistir. Se cair e errar, levanta e segue", completou ela, que chega a sua primeira final de STU este ano.