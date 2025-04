Vasco vence Sport com brilho de Vegetti e gol decisivo de prata da casa

Com o resultado, o Vasco chega a seis pontos no Campeonato Brasileiro e assume provisoriamente a terceira colocação. Já o Sport, estacionado em apenas um ponto, é o 19º colocado e pode até terminar a rodada na lanterna, dependendo do resultado do Vitória.

O Vasco volta a campo na próxima terça (15). A equipe visita o Ceará, no Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília).

Já o próximo compromisso do Sport é em casa. A equipe pernambucana encara o Red Bull Bragantino na quarta (16), às 19h (de Brasília).

Como foi o jogo

O Vasco demorou para entrar no jogo, e o Sport controlou a posse de bola em parte do primeiro tempo. No entanto, os donos da casa contaram com o faro de gol de Vegetti, que marcou duas vezes, aos 32 e aos 40 minutos para garantir uma boa vantagem para os vascaínos.

O Sport voltou melhor no segundo tempo e conseguiu diminuir rápido. Logo aos 9 minutos, Hugo Moura tentou cortar um cruzamento e mandou contra as próprias redes. Apesar de passar mais tempo no campo de ataque, os pernambucanos não foram nada eficientes e sofreram para criar.