Isabelly Ávila e Ivan Monteiro são campeões do STU no Street; Gabryel Aguilar vence o Super Finals em SP

Dois skatistas dividiram os holofotes na modalidade Street no STU Super Finals, no Parque Estadual Candido Portinari, em São Paulo. Neste domingo, se Gabryel Aguilar sagrou-se campeão da etapa de encerramento do STU National 2024, o skatista Ivan Monteiro, com o terceiro lugar, confirmou o título brasileiro e a grande fase que viveu durante o ano. No feminino, quem ficou com o pacote completo foi Isabelly Ávila, que levou a etapa e o circuito.

Ivan e Gabryel chegaram à última etapa no topo do ranking. Ivan, com 140.000 pontos, e Gabryel, com 104.880. A disputa foi das mais acirradas com os demais finalistas também. Faltando apenas Ivan para completar sua terceira e última volta, Gabryel liderava com 82,04, seguido por Ismael Henrique (81,75), Vitor Hugo Genghini (77,66) e Sebastian Simonetto (77,64).

Depois de duas voltas sem nota suficiente para pegar pódio, e até mesmo para não garantir o título do circuito, Ivan teve que ir para a pista pela última vez com a concentração redobrada. Era tudo ou nada. Após uma linha sem erros e uma precisa Bomb Trick (última manobra, que é somada à nota da volta), ficou na mão dos juízes o resultado final da etapa. Veio o 77,96, o pódio com o terceiro lugar, a vibração e a faixa de campeão brasileiro.