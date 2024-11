Com Murilo de volta, Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Botafogo

Com o triunfo em Goiás e o empate do Botafogo contra o Vitória, o Verdão passou a liderar o Campeonato Brasileiro, com os mesmos 70 pontos que os cariocas, mas uma vitória a mais. Faltando três rodadas para o fim do torneio, as equipes se enfrentam na terça-feira, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).

Veiganismo ? Meu camisa 23 alcançou a 18ª posição no ranking de maiores artilheiros da história do #MaiorCampeãoDoBrasil!#AvantiPalestra pic.twitter.com/ziVd0tbrPB ? SE Palmeiras (@Palmeiras) November 24, 2024

Autor do gol da vitória contra o Atlético-GO, Raphael Veiga sabe que o Alviverde depende apenas de si para levantar o troféu e conta com o apoio da torcida para o duelo.

"É mais uma final, vale os mesmos três pontos que em outros jogos. Sabemos da grande equipe que é o Botafogo, do campeonato que estão fazendo, uma equipe que tem crescido nos últimos anos. Nosso compromisso é com nós mesmos, fazer o nosso melhor, e no final desses três jogos vamos ver a colocação. É ter a cabeça tranquila, suportar a pressão, e nos preparar para passar por tudo isso. [...] Estamos acostumados com a atmosfera do Allianz Parque, com o campo. Ter a nossa torcida do nosso lado é muito importante, sempre deixamos claro que eles fazem a diferença", afirmou o meio-campista.