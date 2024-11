Campeonato Internacional de tênis feminino inicia em Ribeirão Preto nesta segunda

Começa, nesta segunda-feira, o Campeonato Internacional de Tênis Feminino ITF W15, o maior torneio profissional de tênis feminino da região, realizado no Ipê Golf Club, em Ribeirão Preto (SP). O torneio conta com entrada gratuita para o público.

A partir das 10h (de Brasília), os jogos do qualifying darão início à competição, que distribui US$ 15 mil (R$ 87, 10 mil na cotação atual) em prêmios e oferece 15 pontos no ranking da WTA para a campeã.

O torneio começa com o qualifying, disputado por tenistas que não possuem ranking suficiente para entrarem diretamente na chave principal. Essa fase classificatória, que termina na terça-feira, definirá as oito jogadoras que se juntarão às atletas mais bem ranqueadas na chave principal.