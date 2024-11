Botafogo apenas empata com o Vitória e vê Palmeiras assumir a ponta do Brasileiro

Na próxima rodada, o Botafogo tem uma "final" pelo Campeonato Brasileiro. O Fogão visita justamente o Palmeiras, nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, no último jogo antes da decisão da Copa Libertadores, no dia 30, contra o Atlético-MG, na Argentina. Já o Vitória recebe o Fortaleza, domingo, dia 1º, às 18h30 (de Brasília), no Barradão.

O JOGO

Sem Alexander Barboza e Luiz Henrique, suspensos pelas expulsões na última rodada - empate sem gols, fora de casa, com o Atlético-MG -, o técnico Artur Jorge escalou Adryelson na zaga e Júnior Santos no ataque do Botafogo. Ele também deu chance a Cuiabano na lateral esquerda e Tchê Tchê no meio de campo. Alex Telles e Marlon Freitas começaram no banco.

O Vitória assustou logo aos 44 segundos. Após cruzamento da direita, Tchê Tchê não afastou bem. Janderson, então, rolou para Willian Oliveira, que finalizou para fora, com perigo. O Botafogo respondeu aos seis minutos. Savarino dominou pela esquerda e chutou. Lucas Arcanjo defendeu com segurança. Aos 14, o venezuelano tentou de novo. Ele emendou perto da meia-lua. O goleiro do clube baiano novamente agarrou com tranquilidade.

O Leão abriu o placar aos 19 minutos. Após cruzamento da direita e desvio da zaga carioca, a bola ficou com Alerrandro. Ele ajeitou e chutou no canto: 1 a 0 no Nilton Santos. Savarino fez nova tentativa aos 31 minutos. Ele chutou da entrada da área. Desta vez, por cima, com perigo.

O Botafogo quase empatou aos 38 minutos. Cuiabano foi acionado pela esquerda e cruzou para a área. Igor Jesus desviou, mas sem muita força. Lucas Arcanjo salvou o Vitória. Na reta final do primeiro tempo, a torcida carioca vaiou Tchê Tchê quando ele pegava na bola. Ao apito do árbitro, boa parte da torcida vaiou o time. O clube baiano foi para o intervalo em vantagem.