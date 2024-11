Promessa do tênis feminino brasileiro, Nauhany Silva joga chave do ITF 15 em Ribeirão

Uma das grandes promessas do tênis feminino brasileiro, Nauhany Silva, de apenas 14 anos, disputará o ITF W15, de 24 de novembro a 1º de dezembro, no Ipê Golf Club, em Ribeirão Preto. O torneio oferece US$ 15 mil em premiação e 15 pontos no ranking profissional para a campeã.

Nauhany, conhecida como Naná, fez história em setembro ao se tornar a brasileira mais jovem a ingressar no ranking profissional da WTA. Ela ocupa a posição 1299, com seis pontos conquistados em três torneios. Recentemente, alcançou a maior vitória da sua carreira ao vencer Mika Stojsavljevic na Billie Jean King Cup Jr. A britânica, campeã do US Open Júnior desta temporada, é a 7ª do ranking mundial júnior e ocupa a 678ª posição no ranking da WTA, mesmo tendo apenas 15 anos.

"Este ano tem sido de muito aprendizado e novas experiências. Além do juvenil, estou jogando alguns torneios profissionais e realizei o sonho de entrar no ranking da WTA. Termino o ano jogando mais um torneio da ITF, o W15 de Ribeirão Preto, e estou feliz por ter entrado direto na chave principal. Como em todos os outros, quero aproveitar a oportunidade, jogar solta e feliz", afirmou Nauhany.