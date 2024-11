São Paulo não vence Bragantino fora de casa desde chegada da Red Bull

O São Paulo segue sem vencer o Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, desde que o clube do interior foi adquirido pela empresa de bebidas energéticas Red Bull. Nesta quarta-feira, o Tricolor saiu de campo com o empate em 1 a 1 e perdeu a chance de entrar ao menos provisoriamente no G5 do Brasileirão, grupo que garante classificação direta à fase de grupos da Libertadores.

O Bragantino passou a ser gerido pela Red Bull em abril de 2019. De lá para cá, o São Paulo enfrentou o time de Bragança Paulista no estádio Nabi Abi Chedid sete vezes entre Campeonato Brasileiro e Paulistão, somando quatro derrotas e três empates, com 13 gols sofridos e oito marcados.

O retrospecto do Red Bull Bragantino enfrentando o São Paulo no estádio Nabi Abi Chedid pode ser extremamente positivo, ostentando um aproveitamento de 71,4%, entretanto, na atual temporada o time do interior vive sua pior crise desde que passou a disputar a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Sem conseguir os resultados esperados sob o comando do ex-treinador, Pedro Caixinha, o Massa Bruta está na zona de rebaixamento e corre risco real de figurar na Série B em 2025.