GP no Bahrein: Bortoleto explica 18º na classificação: 'Carro imprevisível'

O GP do Bahrein é conhecido por ter temperaturas diferentes ao longo do final de semana, já que algumas sessões de treino são disputadas durante o dia e o quali, à noite. Isso causou as mudanças de comportamento não somente da Sauber do brasileiro como de outros carros no grid.

Hulkenberg, por sua vez, calçou um novo set de pneus macios em sua última volta, tática que Bortoleto preferiu não arriscar pensando em um avanço. "Eu esperava chegar no Q2 de pneus novos, era a expectativa. Como ele (Nico) não conseguiu colocar um set a mais na manhã porque o carro dele quebrou, ele optou por usar um novo. Faz parte", concluiu.

A pole position do GP do Bahrein ficou com o australiano Oscar Piastri, da McLaren, que dividirá a primeira fila com George Russell, da Mercedes. O líder do campeonato, Lando Norris, ficou apenas com o sexto lugar, enquanto o atual campeão, Max Verstappen, começa da sétima posição.