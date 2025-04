Onde vai passar Palmeiras x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

O Alvinegro também somou três pontos no nacional. Em casa, os comandados por Ramón Díaz superaram o Vasco: 3 a 0.

As equipes entraram em campo no meio de semana. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño pela Libertadores, enquanto o Corinthians empatou com o América de Cali, pela Sul-Americana.

Palmeiras x Corinthians -- Brasileirão 2025