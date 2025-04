Transmissão ao vivo de Juventude x Ceará pelo Brasileirão: veja onde assistir

Juventude e Ceará entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? O jogo será transmitido com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O Juventude venceu na estreia, mas vem de derrota no Brasileirão. O Jaconero visitou o Botafogo no Nilton Santos e perdeu por 2 a 0.