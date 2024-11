Resultados da rodada garantem o Inter na Libertadores de 2025

??? ¡Bienvenido @SCInternacional! Es el quinto brasileño confirmado en la CONMEBOL #Libertadores 2025.

Em quinto lugar no Brasileirão, o Internacional soma 57 pontos, 13 a mais em relação ao Bahia (oitavo colocado). O Colorado já está garantido no G7 do Brasileirão - o título do Flamengo na Copa do Brasil abriu uma vaga extra via Campeonato Brasileiro.

Além do Inter, o futebol brasileiro já tem Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza na Libertadores 2025. O São Paulo está muito próximo da vaga - precisa de um ponto em quatro jogos.

O Internacional volta a campo nesta quinta-feira pelo Brasileirão diante do Vasco, em São Januário.