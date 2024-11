Pentacampeão, Denílson cobra "mais paixão" dos jogadores em defender a Seleção Brasileira

Denílson também fez uma análise das partidas do Brasil contra Venezuela e Uruguai, não vendo evolução no trabalho de Dorival Júnior, mas reforçando que a principal mudança precisa vir dos atletas.

"Desempenho muito abaixo. A gente tem acompanhado a Seleção há um bom tempo, principalmente com o Dorival, que está com dificuldade de fazer o time jogar com naturalidade. Os jogadores também estão com dificuldade de sentir a camisa da Seleção Brasileira. Demanda tempo, mas sabemos que o resultado fala mais alto, e quando não tem resultado nem perfomance, a cobrança é muito maior", disse o pentacampeão.